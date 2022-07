Covid, oggi 107.786 nuovi casi e 72 morti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 107.786 i nuovi casi di contagio da coronavirus nel nostro paese e 72 i morti. A renderlo noto il bollettino quotidiano emesso dal Ministero della salute. I guariti sono stati in totale 51.183 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 107.786 idi contagio da coronavirus nel nostro paese e 72 i. A renderlo noto il bollettino quotidiano emesso dal Ministero della salute. I guariti sono stati in totale 51.183 ...

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - eleonor72462980 : RT @sostengoi40: Covid, ieri 132 mila nuovi casi, ma il vaccino a cosa è servito? - peppecaridi : ?? #Covid, il bollettino di oggi: continua a crescere il numero dei positivi, mai così male in piena estate dall'ini… -