Covid, nuova variante Omicron: sintomi e primi contagi. Arriva dall’India la BA.2.75 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Covid, nuova variante Omicron: i primi casi sono stati segnalati in India ma già si registra una diffusione internazionale. Con l’arrivo di nuovi ceppi di Covid-19, si aggiungono e vengono aggiornati nuovi sintomi. Covid, nuova variante Omicron: sintomi e primi contagi La nuova variante del Covid-19 è classificata come BA.2.75 ed è una sotto-variante che non deriva da BA.5, bensì da BA.2. Lo riporta un articolo del Corriere della Sera, in cui si sottolinea che questa variante “ha potenzialità per preoccupare e quindi è da monitorare da vicino”. Secondo gli esperti, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022): icasi sono stati segnalati in India ma già si registra una diffusione internazionale. Con l’arrivo di nuovi ceppi di-19, si aggiungono e vengono aggiornati nuoviLadel-19 è classificata come BA.2.75 ed è una sotto-che non deriva da BA.5, bensì da BA.2. Lo riporta un articolo del Corriere della Sera, in cui si sottolinea che questa“ha potenzialità per preoccupare e quindi è da monitorare da vicino”. Secondo gli esperti, la ...

