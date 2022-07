Covid, l’epidemiologo: Sardegna ad alto rischio. L’immunità di gregge? Non ci sarà mai (Di mercoledì 6 luglio 2022) ”Al momento la situazione non è peggiore di altre regioni, soprattutto di quelle del nord dove il tasso di ospedalizzazione è più elevato. Ma con l’arrivo dei turisti rischiamo che i contagi aumentino moltissimo e che la situazione precipiti rapidamente”. Lo dice a LaPresse l’epidemiologo dell’Università di Sassari, Giovanni Sotgiu. Che aggiunge: “Non è vero che col caldo il virus perde forza, In realtà non c’è mai stata stagionalità, nel 2020 c’è stato un calo all’inizio dell’estate solo perché uscivamo dal lockdown”, per poi arrivare al gigantesco focolaio di agosto e alla grande fuga dei turisti dalla Sardegna. “Anche l’anno scorso in questo periodo circolava molto la variante delta, ci ricordiamo tutti dei contagi sul set Disney ed era piena estate. Quindi la stagionalità del Covid non esiste: stare all’aria aperta aiuta, ma quando ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) ”Al momento la situazione non è peggiore di altre regioni, soprattutto di quelle del nord dove il tasso di ospedalizzazione è più elevato. Ma con l’arrivo dei turisti rischiamo che i contagi aumentino moltissimo e che la situazione precipiti rapidamente”. Lo dice a LaPressedell’Università di Sassari, Giovanni Sotgiu. Che aggiunge: “Non è vero che col caldo il virus perde forza, In realtà non c’è mai stata stagionalità, nel 2020 c’è stato un calo all’inizio dell’estate solo perché uscivamo dal lockdown”, per poi arrivare al gigantesco focolaio di agosto e alla grande fuga dei turisti dalla. “Anche l’anno scorso in questo periodo circolava molto la variante delta, ci ricordiamo tutti dei contagi sul set Disney ed era piena estate. Quindi la stagionalità delnon esiste: stare all’aria aperta aiuta, ma quando ...

