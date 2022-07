Covid Italia, nuovo balzo ricoveri: +19% in una settimana (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "nuovo balzo settimanale dei ricoveri Covid: nella rilevazione del 5 luglio degli ospedali sentinella, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid (sia i reparti ordinari sia le terapie intensive) cresce complessivamente del 19%". E' quanto emerge dal report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nel report settimanale. "L'analisi dei dati - si legge - conferma, in linea con il trend evidenziato la scorsa settimana, la risalita in misura maggiore delle ospedalizzazioni 'per Covid', ovvero di ricoveri con sindromi respiratorie tipiche della malattia da Covid-19, pari al +24,5%. Aumentano anche, ma a ritmo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "le dei: nella rilevazione del 5 luglio degli ospedali sentinella, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti(sia i reparti ordinari sia le terapie intensive) cresce complessivamente del 19%". E' quanto emerge dal report della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, nel reportle. "L'analisi dei dati - si legge - conferma, in linea con il trend evidenziato la scorsa, la risalita in misura maggiore delle ospedalizzazioni 'per', ovvero dicon sindromi respiratorie tipiche della malattia da-19, pari al +24,5%. Aumentano anche, ma a ritmo ...

