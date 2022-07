Covid Italia: contagi e morti in aumento, preoccupa la nuova variante indiana (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 12%, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con Covid-19. E' stabile invece al 3% la percentuale delle terapie intensive occupate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore in, tornando al 12%, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con-19. E' stabile invece al 3% la percentuale delle terapie intensive occupate L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Adnkronos : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - fanpage : Oggi in Italia sono stati accertati circa 132mila nuovi contagi Covid. Non succedeva dallo scorso inverno. Numeri c… - FirenzePost : Covid Italia: contagi e morti in aumento, preoccupa la nuova variante indiana - pino616gmailco1 : In Italia nel 2021 ci sono stati 702.000 morti di cui 161.000 per covid. Totale complessivo ad oggi 168.698 causa p… -