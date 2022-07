Covid Italia, boom di contagi. Occhi puntati su nuova variante (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Corre di nuovo il Covid in Italia. Aumentano i contagi nell'ondata targata variante Omicron, mentre la comunità scientifica accende i riflettori sulla nuova 'variante indiana', identificata dalla sigla BA.2.75, che potrebbe rivelarsi più contagiosa e più evasiva rispetto al vaccino. Intanto, in Italia sono stati 132.274 i nuovi casi e 94 i morti registrati nel bollettino di martedì 5 luglio. Sono stati 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso positività al 28,5% (lunedì era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). Anche in Francia il numero dei casi registrati è in aumento. in 24 ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Corre di nuovo ilin. Aumentano inell'ondata targataOmicron, mentre la comunità scientifica accende i riflettori sullaindiana', identificata dalla sigla BA.2.75, che potrebbe rivelarsi piùosa e più evasiva rispetto al vaccino. Intanto, insono stati 132.274 i nuovi casi e 94 i morti registrati nel bollettino di martedì 5 luglio. Sono stati 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso positività al 28,5% (lunedì era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). Anche in Francia il numero dei casi registrati è in aumento. in 24 ...

