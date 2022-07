Covid Italia, bollettino del 6 luglio: 107.786 casi e 72 decessi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiaso: "i ricoveri dei reparti ordinari fanno registrare un incremento del 15% mentre nelle terapie intensive degli ospedali sentinella si assiste a un raddoppio del numero dei posti letto occupati" Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiaso: "i ricoveri dei reparti ordinari fanno registrare un incremento del 15% mentre nelle terapie intensive degli ospedali sentinella si assiste a un raddoppio del numero dei posti letto occupati"

