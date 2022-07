Covid Italia, 107mila nuovi casi e 72 decessi. Tasso di positività al 28,4% (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 107.786 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 132.274 di ieri ma soprattutto i 94.165 di mercoledì scorso. Superata, quindi, quota ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua a salire la curva epidemica in. Sono 107.786 idinelle ultime 24 ore, contro i 132.274 di ieri ma soprattutto i 94.165 di mercoledì scorso. Superata, quindi, quota ...

