Covid in Italia, i contagi aumentano e nuove varianti circolano. La campagna vaccinale rallenta: solo il 28,8% ha fatto la quarta dose (Di mercoledì 6 luglio 2022) Covid in Italia: i numeri sono in aumento e la campagna vaccinale della quarta dose non sembra dare speranze ai cittadini che nonostante i contagi non sono aperti verso un ulteriore dose. Intanto, le autorità spingono per la quarta dose. Covid in Italia, i contagi aumentano e nuove varianti circolano Sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e gli ingressi giornalieri sono 53. I numeri sono alti e preoccupano così come la possibile diffusione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022)in: i numeri sono in aumento e ladellanon sembra dare speranze ai cittadini che nonostante inon sono aperti verso un ulteriore. Intanto, le autorità spingono per lain, iSono 132.274 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e gli ingressi giornalieri sono 53. I numeri sono alti e preoccupano così come la possibile diffusione di ...

Pubblicità

TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - WRicciardi : con omicron il long Covid e’ una realtà per milioni di persone, migliaia in Italia, il SARS COV 2 va combattuto non… - Adnkronos : Corre di nuovo il covid in Italia. La comunità scientifica accende i riflettori sulla nuova 'variante indiana' (BA.… - donatabcc : RT @DomaniGiornale: Mentre il #Covid non è ancora sconfitto, a prossima crisi sanitaria globale è già una realtà. La causa è l’impatto de… - BasicLifeSupp : Covid. Casi in aumento in quasi tutto il mondo. Record in Francia, Germania e Italia. Il nuovo bollettino OMS -