Covid, in Campania quasi 14 mila nuovi positivi: incidenza al 34,67%. Tre morti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 13.923 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 40.148 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende al 34,67%, contro il 36,7 di ieri. Il bollettino della Regione segnala tre vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e una nei giorni precedenti. In calo l’occupazione dei posti letto nelle intensive, a quota 30 (-4), mentre non si arresta la crescita dei ricoveri in degenza, che oggi sono 600 (+19). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 13.923 ialin, su 40.148 test eseguiti. Il tasso discende al 34,67%, contro il 36,7 di ieri. Il bollettino della Regione segnala tre vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e una nei giorni precedenti. In calo l’occupazione dei posti letto nelle intensive, a quota 30 (-4), mentre non si arresta la crescita dei ricoveri in degenza, che oggi sono 600 (+19). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

