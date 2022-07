Covid, Fiaso: raddoppiati i ricoveri pediatrici: il 78% sono under4 (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta Raddoppiano, in una settimana, le ospedalizzazioni pediatriche dovute al Covid - 19 e a finire in ospedale sono soprattutto bimbi tra 0 e 4 anni, che rappresentano il 78% dei piccoli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta Raddoppiano, in una settimana, le ospedalizzazioni pediatriche dovute al- 19 e a finire in ospedalesoprattutto bimbi tra 0 e 4 anni, che rappresentano il 78% dei piccoli ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È aumentato del 19% in una settimana il numero dei pazienti ricoverati a causa del #Covid, sia nei reparti ordina… - Agenzia_Ansa : Covid, allarme della Fiaso: i ricoveri crescono del 17,7%, aumentano i problemi respiratori #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fiaso: raddoppiati i ricoveri pediatrici: il 78% sono under4 #covid #federazionedelleaziendesanitarieeospedali… - serenel14278447 : In aumento i ricoveri per covid Raddoppiano quelli dei bimbi - MediasetTgcom24 : Covid, Fiaso: raddoppiati i ricoveri pediatrici: il 78% sono under4 #covid… -