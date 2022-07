Covid | De Luca | ‘positivi reali il doppio dei registrati | mascherina sempre’

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi valutiamo che i positivisiano almeno ildi quelli che registriamo. Abbiamo i posti lettogià tutti occupati, quindi probabilmente dovremo chiudere qualche altro reparto per aprire posti letto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein relazione alla nuova ondata di contagiin Italia e in particolare in Campania. “Questo è un altro elemento per cui ho insistito in queste settimane sull’uso della. E’ l’unico strumento di protezione che abbiamo. Mi rendo conto che siamo in estate, capisco il fastidio, però questo rompete le righe non va bene perché rischiamo davvero di avere problemi seri”, ha detto parlando a margine della presentazione del suo libro al campus di Fisciano (Salerno). “Nessuna ...

... quindi cerchiamo come sempre di seguire quotidianamente l'evoluzione del contagio' ha annunciato De. 'Abbiamo i posti lettogià occupati, quindi probabilmente dovremo chiudere qualche ...Desull'ondata: 'Posti letto occupati negli ospedali' Queste le sue parole: 'Credo di aver messo in guardia da settimane contro il pericolo di un rilassamento. Ieri abbiamo avuto dati ...Tamponi solo a chi ha febbre, mal di testa, tosse, raffreddore. Non più a chi sta bene. Lo chiedono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E vale per tutti: non solo per i contatti ...Terzi in regione per diffusione secondi per numero di decessi. Il virus non molla ma sul fronte. ricoveri il rialzo è contenuto ...