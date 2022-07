Covid, cosa sappiamo della variante indiana (Di mercoledì 6 luglio 2022) La variante indiana sarebbe più contagiosa di Omicron 5 e una delle sue 20 mutazioni sarebbe in grado di eludere la copertura vaccinale La diffusa socialità estiva e la progressiva eliminazione delle restrizioni, hanno portato in Italia ad un nuovo picco dei contagi da Covid-19. A preoccupare ora, mentre Omicron 5 risulta da diversi studi la variante dominante, una nuova mutazione del virus, individuata per la prima volta in India lo scorso 4 Luglio su una quarantina di casi. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la variante indiana sia non solo più contagiosa e con un indice di trasmissibilità più alto di Omicron 5 , ma che riesca addirittura a “bucare” la copertura vaccinale attualmente posta ad argine contro la pandemia. Non ci sono ancora dati sufficienti, invece, per ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lasarebbe più contagiosa di Omicron 5 e una delle sue 20 mutazioni sarebbe in grado di eludere la copertura vaccinale La diffusa socialità estiva e la progressiva eliminazione delle restrizioni, hanno portato in Italia ad un nuovo picco dei contagi da-19. A preoccupare ora, mentre Omicron 5 risulta da diversi studi ladominante, una nuova mutazione del virus, individuata per la prima volta in India lo scorso 4 Luglio su una quarantina di casi. Dai primi riscontri, sembrerebbe che lasia non solo più contagiosa e con un indice di trasmissibilità più alto di Omicron 5 , ma che riesca addirittura a “bucare” la copertura vaccinale attualmente posta ad argine contro la pandemia. Non ci sono ancora dati sufficienti, invece, per ...

