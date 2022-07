Covid, cosa fare se si scopre di essere positivi mentre si è in vacanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'aumento dei contagi da coronavirus quest'anno è arrivato a ridosso della stagione estiva e spesso si corre il rischio di contrarre l'infezione mentre si è in ferie, in Italia o all'estero. Ecco cosa fare in questi casi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'aumento dei contagi da coronavirus quest'anno è arrivato a ridosso della stagione estiva e spesso si corre il rischio di contrarre l'infezionesi è in ferie, in Italia o all'estero. Eccoin questi casi

Pubblicità

fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - SkyTG24 : #Covid19, cosa fare se si scopre di essere positivi mentre si è in vacanza - NicolaPorro : Nel silenzio di Iss, virologi e media, emergono alcuni dati sul vaccino anti Covid. Sentite cosa dice il professor… - lacittanews : Covid, cosa fare se si è positivi in vacanza? Tutte le regole da seguire con scrupolo nel nostro paese e in alcuni… - attilascuola : RT @ZioKlint: - Secondo te il ritorno del covid è un segno? - Sicuro. - Ah. E cosa vuol dire? - Che la Russia ha vinto. -