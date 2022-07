Covid, a Napoli riapre la Fagianeria per le vaccinazioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) In conseguenza dell’aumento dei contagi Covid 19, a Napoli da oggi riapre il centro per le vaccinazioni della Fagianeria di Capodimonte. Aumenta la diffusione del Covid e riapre anche il centro per le vaccinazioni della Fagianeria di Capodimonte. Lo annuncia l’Asl Napoli 1 che spiega che da oggi, mercoledì 6 luglio, anche la Fagianeria del Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 luglio 2022) In conseguenza dell’aumento dei contagi19, ada oggiil centro per ledelladi Capodimonte. Aumenta la diffusione delanche il centro per ledelladi Capodimonte. Lo annuncia l’Asl1 che spiega che da oggi, mercoledì 6 luglio, anche ladel

