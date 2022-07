Covid | 107 786 nuovi casi e 72 decessi Aumento dei ricoverati | +217 posti letto occupati

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono state 107.786 le diagnosi di Sars-Cov-2 tra i 380.035 tamponi processati. L’incidenza si assesta al 28,4%. Isono stati 72. Aumenta anche la pressione sugli ospedali, almeno nei reparti ordinari, dove si registrano 217in piùrispetto a martedì, mentre resta stabile il saldo ingressi-uscite dalle terapie intensive (+2) in un giorno da 43 ingressi. Ad oggi risultano quindi 8.220 pazientiin area medica e altri 325 vengono assistiti in rianimazione. In 1.137.489 si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 1.146.034 attualmente positivi. Superano ormai i 19 milioni iaccertati di infezione dall’inizio della pandemia (19.048.788). In 17.733.984 sono guariti o sono stati dimessi e altri ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - oscarvalle1984 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: sono 107.786 i contagiati, 72 morti, nelle 24 ore. Tasso stabile al 28,4%. #ANSA - fisco24_info : Covid, oggi in Italia 107.786 nuovi positivi (+14,5% sulla settimana) e 72 morti: I dati del ministero della Sanità… - MPtasiska : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: sono 107.786 i contagiati, 72 morti, nelle 24 ore. Tasso stabile al 28,4%. #ANSA - toscanamedianew : Covid, 107.786 italiani positivi, 72 deceduti -

Corriere della Sera

di Chiara Barison I dati di mercoledì 6 luglio Sono.786 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 132.274, qui il bollettino). Sale così ad almeno 19.048.788 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti ...Sarà pubblicata qui la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile Il bollettino del 6 luglio del ministero della Salute indica un umento di.786 nuovi casi positivi alnelle ... Covid in Italia, il bollettino di oggi 6 luglio: 107.786 nuovi casi e 72 morti Ordinary people are struggling to keep pace with precipitous increases in the price of petrol, cooking oil, and other basic necessities.(ANSA) - TOKYO, 06 LUG - La Borsa di Tokyo conclude la seduta in calo, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa, mentre aumentano tra gli investitori i timori di un rischio di una recessio ...