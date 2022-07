Cosmary Fasanelli e Alex Rina, la favola è già finita: la ballerina spiega i motivi dell'addio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quella di Cosmary Fasanelli e Alex Rina è stata una delle storie più seguite dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cosa c'è di più romantico di una balleRina che si innamora di un cantante? Ma come tutte le cose reali, a volte i sogni si infrangono con la realtà. Ecco cosa è successo. Cosmary Fasanelli è entrata nella scuola di Amici quando un gruppo di allievi era già perfettamente unito. La prima persona a cui ha stretto la mano una volta entrata in casetta è stata Alex Rina. Successivamente la balleRina pugliese ha dovuto combattere con le unghie e con i denti per tenere il suo banco nella scuola. L'insegnante di classico, Alessandra Celentano le ha dato del filo da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quella diè stata unae storie più seguite'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cosa c'è di più romantico di una balleche si innamora di un cantante? Ma come tutte le cose reali, a volte i sogni si infrangono con la realtà. Ecco cosa è successo.è entrata nella scuola di Amici quando un gruppo di allievi era già perfettamente unito. La prima persona a cui ha stretto la mano una volta entrata in casetta è stata. Successivamente la ballepugliese ha dovuto combattere con le unghie e con i denti per tenere il suo banco nella scuola. L'insegnante di classico, Alessandra Celentano le ha dato del filo da ...

Pubblicità

positivevibonly : RT @artisticchemis: Oggi Italia 1 sarà benedetta da Cosmary Fasanelli #cosmaryxbattiti - infoitcultura : Amici 21, Cosmary Fasanelli: “La mia relazione con Alex Rina è terminata” - framiniss : RT @cmqgloria: non mi darò pace fino a quando cosmary fasanelli non diventerà la protagonista del videoclip di extasi - StelenaAmore : RT @cmqgloria: non mi darò pace fino a quando cosmary fasanelli non diventerà la protagonista del videoclip di extasi -