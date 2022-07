Cosa vuol dire fare l’insegnante oggi? Lettera (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inviata da Antonietta Renzi - Sono un’insegnante di 47 anni, genitore di due figli che insegna da 18 anni nella scuola pubblica, ma ciò che mi sta capitando in questi ultimi anni, e in particolar modo durante quest’ultimo anno scolastico mi lascia sconcertata, amareggiata e demoralizzata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inviata da Antonietta Renzi - Sono un’insegnante di 47 anni, genitore di due figli che insegna da 18 anni nella scuola pubblica, ma ciò che mi sta capitando in questi ultimi anni, e in particolar modo durante quest’ultimo anno scolastico mi lascia sconcertata, amareggiata e demoralizzata. L'articolo .

Pubblicità

borghi_claudio : La commissione europea non vuol rivelare agli organi di controllo cosa si scrivevano la Von der Leyen e l'amministr… - amnestyitalia : ??Almeno 50 migranti sono stati rinvenuti morti all’interno di un camion a San Antonio, Texas, Usa. Altre 16 persone… - CardRavasi : Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giust… - Alvisgeno : Ecco cosa ci potrebbe succedere, se non muoviamo il culo e lottiamo. Il governo olandese vuol chiudere dozzine di f… - graaf63 : RT @asianiclara: Ecco cosa ci potrebbe succedere, se non muoviamo il culo e lottiamo. Il governo olandese vuol chiudere dozzine di fattorie… -