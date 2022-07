Cosa signifca " Saturno contro " (e perché Ozptek lo ha scelto come titolo)

Pubblicità

ilGiornale.it

Saturno contro è il film diretto da Ferzan Ozpetek che va in onda questa sera in seconda serata alle 00.35 su Canale 5. La pellicola è dedicata allo scrittore turco Hrank Dink, figura delle lotte per ...Verranno presentati i percorsi formativi dell'ITS Biomedicale e interverranno tecnici aziendali e studenti per raccontare in prima personastudiare e trovare lavoro in un settore in ... Cosa signifca "Saturno contro" (e perché Ferzan Ozptek lo ha scelto come titolo) Al Pride di Milano il sindaco Beppe Sala ha annunciato che riprenderà a riconoscere i figli delle coppie dello stesso sesso. Delle famiglie arcobaleno, il parlamento ha rifiutato di occuparsi sei anni ...Occhio a questi pagamenti: se ti dimentichi e non paghi oppure se paghi ma lo fai in ritardo, poi avere delle spiacevolissime conseguenze.