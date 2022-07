CorSport: Spalletti è la garanzia per il nuovo Napoli, il club gli garantisca un ambiente sano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Napoli è in piena fase di costruzione di un nuovo percorso dopo la fine dell’era Insigne-Mertens, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. La garanzia per il progetto è Spalletti: è fondamentale che il club gli consegni un’atmosfera sana. “Il Napoli si sta affacciando nel suo futuro, deve costruirselo cominciando a spazzare via dall’atmosfera quel venticello avvelenato che si avverte, ha il dovere di riavvicinarsi alla propria gente con trasparenza e la lungimiranza che è servita per vivere dieci anni (dieci anni, eh!) dentro il proprio progetto e poi deve consegnare a Luciano Spalletti un ambiente sano in cui continuare a seminare il proprio calcio”. “Spalletti è la garanzia tecnica e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilè in piena fase di costruzione di unpercorso dopo la fine dell’era Insigne-Mertens, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Laper il progetto è: è fondamentale che ilgli consegni un’atmosfera sana. “Ilsi sta affacciando nel suo futuro, deve costruirselo cominciando a spazzare via dall’atmosfera quel venticello avvelenato che si avverte, ha il dovere di riavvicinarsi alla propria gente con trasparenza e la lungimiranza che è servita per vivere dieci anni (dieci anni, eh!) dentro il proprio progetto e poi deve consegnare a Lucianounin cui continuare a seminare il proprio calcio”. “è latecnica e ...

