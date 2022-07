Coronavirus, 107.786 casi e 72 morti. Salgono i ricoveri, tasso di positività al 28,4% (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il bollettino del 6 luglio 2022 Continuano a salire i contagi. Perla giornata di oggi il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 107.786. Quanto ai decessi, sono 72 quelli da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 94). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 168.770. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.146.034, mentre sono 19.048.788 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 8.220 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 325 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 43 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.137.489 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il bollettino del 6 luglio 2022 Continuano a salire i contagi. Perla giornata di oggi il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 107.786. Quanto ai decessi, sono 72 quelli dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 94). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 168.770. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.146.034, mentre sono 19.048.788 itotali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 8.220 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 325 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 43 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.137.489 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota ...

