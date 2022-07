Conte-Draghi | anticipato il faccia a faccia decisivo | l’incontro alle ore 12 per sbloccare l’impasse sul decreto Aiuti

(Di mercoledì 6 luglio 2022)tra il premier Marioe il leader del M5s Giuseppesarebbe statoore 12. Da qui, la decisione del presidente dei pentastellati di anticipare il Consiglio nazionale ‘allargato’9, per definire la linea. Ilper il futuro del governo era inizialmente previsto per le 16.30. Poi la notizia della convocazione11 di mattina, mentre l’Adnkronos scrive che l’orario è stato nuovamente cambiato, posticipandolo di un’ora.è statopersul, sul quale non c’è ancora un ...

Intantoha convocato il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle per decidere la linea da tenere nell'incontro chiarificatore con Marioconvocato alle ore 11 e spostato poi alle 12 a ...Leggi anche La vigilia tesa dell'incontroL'incontro dopo lo screzio seguito a un'intervista dal sociologo Domenico De Masi circa una presunta richiesta dia Beppe Grillo per un ...Previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il premier e il leader pentastellato. Alle 13 il Consiglio nazionale M5s. All'interno la DIRETTA dall'Aula (ANSA) ...Oggi è in programma l’incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il faccia a faccia, fissato per le 16.30 a Palazzo Chigi, arriva dopo ...