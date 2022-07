(Di mercoledì 6 luglio 2022) Costi alle stelle eallo stremo. Confcommercio lancia l’sos suie, conti alla mano, in un’analisi dell’Ufficio studi della Confederazione sulle spese obbligate delletra il 1995 e il 2022, traccia oneri e aggravi di un bilancio che non può che finirelineato in rosso. Su un totaleall’anno di oltre 19milapro capite, alla voce “spese obbligate” rileveremo l’esborso di 8.154(+152rispetto all’anno scorso). Tra queste spese, la quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (4.713). Ma il contributo maggiore all’incremento complessivo viene dall’aggregato energia, gas e(1.854) che, nella media del 2022, raggiunge ...

Pubblicità

reportrai3 : La Transnistria ha dei consumi energetici impressionanti. Pochi sanno che è la terza produttrice europea di criptom… - rumba15342942 : @AlbertoLela @DavideSilvestr6 Grazie a scelte oculate di Draghi della società locale di fornitura e dei cittadini c… - mcrisparlato : @fdragoni Se ti lavi i denti sotto la doccia probabilmente consumi 30 litri. - Stegosauro : @LaVedovaNera5 @Cartabellotta Mai sentito parlare ghiacciai perenni? Il clima sta cambiando, o meglio peggiorando,… - MicheleGuetta : Semplice, basta distruggere le PMI, licenziare, mettere tutti a reddito di cittadinanza con l'euro digitale, confis… -

Secolo d'Italia

Se sei ancoramercato tutelato, giugno era l'ultimo mese di effettiva tutela dal pagamento ... Se invece vuoi risparmiare limitando idell'energia elettrica nei giorni da orario F23, puoi ...... spinti all'ingiù insieme al gas americano dalla prospettiva del calo dei. Insomma, come si ... Crollano i petroliferi, tech alla riscossa Seduta a più volti per i mercati americani,la ... Consumi sotto assedio, famiglie e imprese in ginocchio: 1.850 euro solo per luce, gas e carburanti Prezzi del petrolio WTI riagguantano quota $100 al barile, dopo aver sfondato ieri la soglia psicologica, scontando i timori di una recessione globale in a ...In molti sono preoccupati per la situazione della siccità. "Ogni giorno vedo il livello del Serchio abbassarsi sempre più" ...