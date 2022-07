Confsal su Pnrr istruzione | Valorizzare il personale

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta stamane la riunione del Tavolo di Partenariato tra la, rappresentata dal Segretario Generale Snals Elvira Serafini e il Segretario Vicario Irene Tempera, le altre parti sociali e il Ministro Bianchi sullo stato di attuazione delper il settore dell’. “Tanti sono i nodi da sciogliere e le criticità da affrontare – afferma il Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta, commentando l’esito dell’incontro e ponendo l’accento in particolare sul potenziamento delle competenze, che non può essere disgiunto da una reale politica di valorizzazione di tutto il, sulla necessita si di migliorare la qualità del servizio scolastico sia di assicurare finanziamenti e, dunque, investimenti a sostegno dei servizi per renderli realmente fruibili, quali ad esempio quelli per ...

