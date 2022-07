Concerto Maneskin da rinviare o con mascherina? Perché si parla di queste ipotesi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) «Dopo Rolling Stones, Vasco Rossi, Jovanotti e co, mi pare un po' tardi. Ma comunque meglio tardi che mai». Sono le parole con cui il professor Walter Ricciardi, su Twitter, ha commentato un articolo di Repubblica in cui si sottolineano i possibili rischi di un grande evento in questa fase di aumento contagi. Il pezzo riporta la visione delle cose di alcuni medici e l'appuntamento in oggetto è il maxi-deia Roma.si chiede il rinvio L'esibizione della rockband italiana è prevista per il 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Sono attese 80.000 persone. Tutto straordinariamente bello per un gruppo che, con merito, è diventata vanto della musica italiana nel mondo. Secondo alcuni medici, però, l'evento andrebbe rimandato, considerato il costante aumentato dei ...

