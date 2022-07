Come cambia la vita degli italiani con il "mini-euro": dalle vacanze alla benzina, l'impatto (più caro) del tasso alla pari con il dollaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una vacanza a New York? Da oggi, per un cittadino europeo, potrebbe essere un po' più cara. Effetto del cambio euro-dollaro, crollato nelle scorse ore ai minimi storici: per acquistare un... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una vacanza a New York? Da oggi, per un cittadinopeo, potrebbe essere un po' più cara. Effetto del cambio, crollato nelle scorse ore aimi storici: per acquistare un...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, è un attacco a forza 4: Di Maria e Kostic con Chiesa e Vlahovic! - keybianconera : @FBiasin In realtà cambia poco, impossibile totalizzare 60 milioni di attivo senza un'uscita o più uscite con ricav… - Fabius40884986 : @Catiaasroma Infatti per loro 3 ho aggiunto La fede supera ogni tentazione e il risultato è scontato Cn nicolò il… - MauroLcc1955 : RT @LeoChamaeleo: @AStramezzi Crisanti, quando non sente il messaggio dalla banca cambia idee come Bassetti. - Debunker71 : @montybrogan_ @Enrico1306 Si ma si è parlato di un investimento su tre portieri diversi che (per motivi diversi) pe… -