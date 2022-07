Collaborazione Fs-Tim: telefoni sempre online sull'alta velocità tra Milano e Bologna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Gruppo Fs Italiane e Tim hanno attivato il primo impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G nelle gallerie della tratta alta velocità Milano-Bologna, ottenendo così la copertura completa della tratta. La tecnologia 4G - informa una nota - consente ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio WiFi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta di tutti gli Operatori Tlc che hanno aderito al progetto: Tim come capofila, iliad, Vodafone e Windtre. I lavori di upgrade verso la tecnologia 4G saranno avviati nei prossimi mesi anche sulle tratte alta velocità tra Bologna e Firenze, per poi proseguire nel corso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Gruppo Fs Italiane e Tim hanno attivato il primo impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G nelle gallerie della tratta, ottenendo così la copertura completa della tratta. La tecnologia 4G - informa una nota - consente ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e diqualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio WiFi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta di tutti gli Operatori Tlc che hanno aderito al progetto: Tim come capofila, iliad, Vodafone e Windtre. I lavori di upgrade verso la tecnologia 4G saranno avviati nei prossimi mesi anchee trattetrae Firenze, per poi proseguire nel corso ...

