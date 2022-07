Classifica Tour de France 2022: Van Aert maglia gialla, Roglic a 2’17” da Pogacar! 11° Cattaneo, risale Caruso (Di mercoledì 6 luglio 2022) La quinta tappa ha provocato uno scossone totale nella Classifica generale del Tour de France 2022. I micidiali tratti in pavé tra Lille e la Foresta di Arenberg hanno fatto selezione, i vari problemi meccanici e alcune cadute hanno aumentato le selezione. Tanti big si devono leccare le ferite dopo aver pagato dazio in quella che si sapeva sarebbe stata una frazione spartiacque di questa edizione della Grande Boucle. La graduatoria esce stravolta ben prima che le montagne vere abbiano fatto capolino sulla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Tadej Pogacar ha ancora una volta fatto il fenomeno. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha aperto il gas sulle pietre, mentre due dei suoi avversari più temibili dovevano fare i conti con alcuni criticità e si staccavano: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La quinta tappa ha provocato uno scossone totale nellagenerale delde. I micidiali tratti in pavé tra Lille e la Foresta di Arenberg hanno fatto selezione, i vari problemi meccanici e alcune cadute hanno aumentato le selezione. Tanti big si devono leccare le ferite dopo aver pagato dazio in quella che si sapeva sarebbe stata una frazione spartiacque di questa edizione della Grande Boucle. La graduatoria esce stravolta ben prima che le montagne vere abbiano fatto capolino sulla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Tadej Pogacar ha ancora una volta fatto il fenomeno. Il vincitore degli ultimi duedeha aperto il gas sulle pietre, mentre due dei suoi avversari più temibili dovevano fare i conti con alcuni criticità e si staccavano: ...

