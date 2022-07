Classifica Giro d’Italia Donne 2022, sesta tappa: Annemiek van Vleuten sempre in Maglia Rosa, terza Marta Cavalli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è cominciata a fare sul serio sulle strade del Giro Donne 2022. Di scena quest’oggi la Sarnico-Bergamo: un circuito che le atlete hanno affrontato cinque volte con il GPM di San Pantaleone (1,8 chilometri al 5,6%) che ha dato il via alle azioni. Un percorso, dove anche lo strappo della Boccola, verso la città alta, di 1,3 chilometri al 7,1% con scollinamento a tre chilometri dall’arrivo, ha dato un ulteriore colpo alla corsa. Quella odierna è stata una frazione che ha sorriso alla fuoriclasse olandese Marianne Vos che in un arrivo allo sprint in un gruppo ridotto si è imposta davanti alla belga Lotte Koepcky e all’azzurra Silvia Persico. Per Vos si tratta della 240ma vittoria in carriera, numeri davvero straordinari. Da considerare che questo è il 2° centro in questo Giro per lei, dopo l’affermazione nella seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è cominciata a fare sul serio sulle strade del. Di scena quest’oggi la Sarnico-Bergamo: un circuito che le atlete hanno affrontato cinque volte con il GPM di San Pantaleone (1,8 chilometri al 5,6%) che ha dato il via alle azioni. Un percorso, dove anche lo strappo della Boccola, verso la città alta, di 1,3 chilometri al 7,1% con scollinamento a tre chilometri dall’arrivo, ha dato un ulteriore colpo alla corsa. Quella odierna è stata una frazione che ha sorriso alla fuoriclasse olandese Marianne Vos che in un arrivo allo sprint in un gruppo ridotto si è imposta davanti alla belga Lotte Koepcky e all’azzurra Silvia Persico. Per Vos si tratta della 240ma vittoria in carriera, numeri davvero straordinari. Da considerare che questo è il 2° centro in questoper lei, dopo l’affermazione nella seconda ...

