Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – A sorpresa oggi nell’aula del Tribunale di Tempio Pausania due dei quattro imputati del processo a carico di Ciro Grillo e tre suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta nel luglio 2019. Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno voluto essere presenti all’udienza. Assenti invece Ciro Grillo, figlio di Beppe, e Francesco Corsiglia. I due ragazzi però non saranno interrogati oggi e non rilasceranno dichiarazioni spontanee. oggi è prevista la deposizione di nuovi testi, tra cui la luogotenente dei carabinieri Cristina Solomita, della Compagnia Duomo di Milano, che ha raccolto la denuncia presentata nel luglio del 2019 dalla studentessa italo norvegese. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Anell’del Tribunale di Tempio Pausania due dei quattrodel processo a carico die tre suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta nel luglio 2019. Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno voluto essere presenti all’. Assenti invece, figlio di Beppe, e Francesco Corsiglia. I due ragazzi però non saranno interrogatie non rilasceranno dichiarazioni spontanee.è prevista la deposizione di nuovi testi, tra cui la luogotenente dei carabinieri Cristina Solomita, della Compagnia Duomo di Milano, che ha raccolto la denuncia presentata nel luglio del 2019 dalla studentessa italo norvegese. E’ ...

StraNotizie : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati - LocalPage3 : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati - italiaserait : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati - fisco24_info : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati: (Adnkronos) - Edoardo Capitta e Vittorio La… - ledicoladelsud : Ciro Grillo, oggi nuova udienza: a sorpresa in aula due degli imputati -