Cinque Stelle | ecco cosa è successo durante la discussione sul 2 per mille | spunta il verbale segreto della Commissione

(Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è voluta un’istanza di accesso civico e una lunga attesa per scoprireè davvero accaduto la mattina del 7 aprile di quest’anno quando, alle 10 del mattino, si è riunita la specialedi garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che doveva decidere se riconoscere icome partito politico e dare quindi accesso ai fondi milionari del 2 peral Movimento guidato da Giuseppe Conte. Ilredatto quella mattina e custodito nei cassettiè arrivato, finalmente, opportunamente omissato, al Secolo d’Italia. Che ne aveva fatto richiesta proprio attraverso l’istanza di accesso civico. E si è scoperto che nelle due ore e mezza di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : È venuto a mancare il campo largo e ne danno l’annuncio – tutt’altro che triste – autorevoli esponenti del centrosi… - fattoquotidiano : All’incontro con Draghi, Conte si presenterà con un corposo fascicolo sotto braccio. Un testo di una manciata di pa… - aldotorchiaro : Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora… - SecolodItalia1 : Cinque Stelle, ecco cosa è successo durante la discussione sul 2 per mille, spunta il verbale segreto della Commiss… - LelloConso : RT @fanpage: Si è concluso poco fa l'incontro tra il premier Draghi e Giuseppe Conte, decisivo per le sorti del Governo. Il leader del M5S… -

Tutto anticipato, governo appeso a un filo: l'ora della verità tra Draghi e Conte Il leader del MoVimentoannuncia che lo strappo non c'è e il governo (per ora) resta in piedi ma spiega ...È quanto fanno sapere fonti del Movimentoal termine del Consiglio Nazionale. Ore 11.45 - Secondo quanto si apprende da fonti che hanno seguito il consiglio nazionale del Movimento, ...Su un totale consumi all'anno di oltre 19mila euro pro capite, per le spese obbligate se ne vanno 8.154 euro (+152 euro rispetto al 2021). La quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (4.All’ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...