Ciclismo | morto Arnaldo Pambianco | vinse il Giro d' Italia nel 1961

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Il mondo del Ciclismo piange la scomparsa di Arnaldo Pambianco, vincitore del Giro d'Italia 1961. Il campione romagnolo, 86 anni, di recente era stato profondamente provato dalla morte della moglie Fabiola, persa a fine marzo. Il successo nella corsa rosa di 61 anni fa rappresenta l'apice della sua carriera che lo ha vinto anche concludere il Tour de France al settimo posto nel 1960.

