Ci ha provato il Napoli: il giocatore firma in Serie A! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’ultima stagione, nel campionato italiano c’è stato un calciatore in particolare che ha brillato ed ha colpito tante squadre, soprattutto in Serie A. Il giocatore in questione è Ederson, corteggiato in particolare dall’Inter in questa sessione di mercato. Nelle ultime settimane, anche il Napoli aveva provato a bussare alla porta della Salernitana, alla fine però a spuntarla è stata l’Atalanta di Gasperini. Sono stati i bergamaschi ad aggiudicarsi l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe ’99. Anche la squadra del presidente Iervolino ha ufficializzato il suo trasferimento in nerazzurro attraverso un tweet sull’account ufficiale della squadra. Questo l’annuncio del passaggio di Ederson all’Atalanta: Di seguito il comunicato della squadra granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’ultima stagione, nel campionato italiano c’è stato un calciatore in particolare che ha brillato ed ha colpito tante squadre, soprattutto inA. Ilin questione è Ederson, corteggiato in particolare dall’Inter in questa sessione di mercato. Nelle ultime settimane, anche ilavevaa bussare alla porta della Salernitana, alla fine però a spuntarla è stata l’Atalanta di Gasperini. Sono stati i bergamaschi ad aggiudicarsi l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe ’99. Anche la squadra del presidente Iervolino ha ufficializzato il suo trasferimento in nerazzurro attraverso un tweet sull’account ufficiale della squadra. Questo l’annuncio del passaggio di Ederson all’Atalanta: Di seguito il comunicato della squadra granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ...

Pubblicità

MisterSinopoli : Ho provato a fare un giochino, confrontando i dati di De Ligt con 4 dei nomi indicati in questi giorni dai giornali… - lil_fIower : @TANGERMlN non vado spessissimo a napoli a mangiare la pizza perché fortunatamente in provincia ho un sacco di pizz… - IgnazioGrazioso : @Gennaro_115 Questo fa parte del solito giochetto con il quale alla fine si dirà che il Napoli ha provato a prender… - IgnazioGrazioso : @PierluigiB2 @VincenzoFusco69 Questo fa parte del solito giochetto con il quale alla fine si dirà che il Napoli ha… - IgnazioGrazioso : @1926_cri Questo fa parte del solito giochetto con il quale alla fine si dirà che il Napoli ha provato a prendere 1… -