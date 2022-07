Chi è Tessa Gelisio: storia della conduttrice italiana (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è Tessa Gelisio: curiosità sulla conduttrice italiana su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è: curiosità sullasu Donne Magazine.

Pubblicità

herovchild : @hxathawaxy eh appunto ma almeno tessa non si sapeva chi sceglieva dato che li amava (li ama??) entrambi infinitamen… - tessa_rei : @bankainoace a me sembra ormai che vada di moda l’inflessibilità. Cioè da quello che so si tratta di cose che ha de… - tessa_rei : @bankainoace ti dirò, a prescindere dal fatto che ho letto le dichiarazioni sulle donne sono in realtà una bufala e… - elianmfs : ?? cita e ingelosisci di eli ?? Chi per voi canta: jealousy jealousy e la dedica a chi? Sbizzarritevi, inizio io… -