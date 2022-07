Chelsea-Sterling | chiusura vicina | assist per il Milan

Pubblicità

Amartya1996 : RT @theMilanZone_: ?? L'arrivo di Raheem #Sterling potrebbe accelerare il passaggio di Hakim #Ziyech al #Milan mentre il #Chelsea è pronto a… - CorSport : '#Sterling ha un accordo con il #Chelsea: si cerca l'intesa con il City' ?? - PianetaMilan : #Chelsea-#Sterling, chiusura vicina: assist per il @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - ada_cotugno : @Andrea_Zito91 Ovviamente questa è la richiesta del Chelsea, il Milan tirerà sempre un po' di acqua al suo mulino p… - Luxgraph : Dall'Inghilterra: 'Sterling ha detto sì al Chelsea, si tratta con il City' -

...sulla pista che porta Hakim Ziyech via dal: allo scivolamento nelle gerarchie di Tuchel e alla volontà del giocatore di essere protagonista, si aggiunge l'imminente arrivo di Raheem...LONDRA (Regno Unito) - " Raheemgiocherà nella prossima stagione . Thomas Tuchel ha parlato con lui e lo ha convinto ad abbracciare il progetto dei Blues ". Secondo The Athletic e Sky Sports Uk la forte ala ...Raheem Sterling is close to sealing a move to Chelsea. This is a man who has scored 131 goals in 339 appearances in all competitions for City since signing for ...With an agreement on fee reportedly close, Chelsea have today agreed personal terms with top target, Raheem Sterling, and are hoping to complete this transfer quickly.