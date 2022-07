Chelsea, alle battute finali per Sterling (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Independent, il Chelsea sarebbe alle 'battute finali' per siglare l'acquisto di Sterling del Manchester... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Independent, ilsarebbe' per siglare l'acquisto didel Manchester...

Pubblicità

RugeNigra : Scordiamoci De Katelaere, costa 35M e ci sono le inglesi sopra. Botman insegna che la volontà del giocatore non bas… - ___xDiego___ : @lebonalmm @Bresingar_ Nono è già al Chelsea insieme a Ronaldo, 150 mln di stipendio totali. La Juve ha lasciato Ne… - simonevitali85 : @emilianofaziosi Assolutamente. La Juventus, finalmente, ha fatto capire che vende alle sue condizioni, altrimenti… - mirko_vale_ : Ho paura del calippone bavarese. Questi sono abituati alle svendite del loro campionato, non facessero i tirchi. Sp… - iINSIDER_ : @Lorenzo__Fazzi Se il chelsea ti versa 90/100ml puoi bussare alle porte di tante squadre che hanno top in quei ruoli -