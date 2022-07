Pubblicità

TV7Benevento : **Centrodestra: Fontana, 'mi ricandiderei, ma è importante trovare sintesi con alleati'** - - SignoriniSandro : @StefaniaChiale @Corriere la ricandidatura di Fontana sarebbe l'ennesimo errore del centrodestra che non sa proporr… - MarianiTiziano : RT @radiolombardia: #Lombardia: #M5S, #Fontana candidato? Parlano i suoi disastri. 'Candidature del centrodestra sono tormentone estivo'. h… - OMeneghino : Fontana: mi aspetto conferma del centrodestra - andrealoca77 : La Moratti, che ha salvato Fontana (e i lombardi) dopo il suo commissariamento di fatto, poteva essere un buon gove… -

Non a caso di fuochi d'artificio sul fronte delse ne sono visti parecchi. Scontri, ... Poi le frizioni si sono spostate pure al Nord, con la vicenda Attilio- Letizia Moratti . Pd ...... seconda lista più votata nele terza in assoluto (a poche decine di voti dal Pd), ... Per numero di preferenze sarebbe in pole position Paola, che però da una parte è la cognata di ...Quando si vota per le Elezioni Regionali Lombardia 2023: data, candidati. Rebus Centrodestra con Fontana e Moratti, ma in casa Pd ancora manca il nome ...Nonostante il vento favorevole dei recenti ballottaggi, il Pirellone rimane una roccaforte difficile da espugnare. La strada è sì meno in salita degli anni passati, ma bisogna sbrigarsi. E avere una p ...