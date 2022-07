Caterina Balivo seduce in costume con le amiche vip. La foto su Instagram è piena di vanità (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ironia, bellezza e un pizzico di vanità: sono questi gli ingredienti della foto che Elena Santarelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. Ma non solo lei: infatti l’immagine è visibile anche su quello di Caterina Balivo, entrambe sono ritratte nello scatto insieme a un’amica comune, la blogger che risponde al nome di Dreams by Michela. Le tre sono ritratte in costume, complici e felici per trascorrere alcuni momenti all’insegna dell’allegria. Caterina Balivo ed Elena Santarelli, scatti tra amiche sotto il sole Sotto il sole estivo, tra sorrisi e complicità: Caterina Balivo ed Elena Santarelli hanno condiviso uno scatto che le ritrae insieme a una terza amica, la blogger Dreams by Michela, durante ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ironia, bellezza e un pizzico di: sono questi gli ingredienti dellache Elena Santarelli ha condiviso sul suo profilo. Ma non solo lei: infatti l’immagine è visibile anche su quello di, entrambe sono ritratte nello scatto insieme a un’amica comune, la blogger che risponde al nome di Dreams by Michela. Le tre sono ritratte in, complici e felici per trascorrere alcuni momenti all’insegna dell’allegria.ed Elena Santarelli, scatti trasotto il sole Sotto il sole estivo, tra sorrisi e complicità:ed Elena Santarelli hanno condiviso uno scatto che le ritrae insieme a una terza amica, la blogger Dreams by Michela, durante ...

Pubblicità

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: video-panoramica allo specchio per la divina Caterina Balivo @caterinabalivo ????????????????? - key7720 : RT @dea_channel: video-panoramica allo specchio per la divina Caterina Balivo @caterinabalivo ????????????????? - ficarazziblog : Maria Corso e sua figlia Carlotta protagoniste a 'Chi vuole sposare mia mamma?'Reality condotto da Caterina Balivo… - zazoomblog : Elena Santarelli a pranzo da Caterina Balivo che prepara anche la crostata - #Elena #Santarelli #pranzo #Caterina - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: video-panoramica allo specchio per la divina Caterina Balivo @caterinabalivo ????????????????? -