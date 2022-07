Castellaneta Marina | tre cani morti | ipotesi di avvelenamento Indagine dei carabinieri Con la squadra specializzata

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Continuano senza sosta gli accertamenti deidella Compagnia die del Gruppo Forestale di Taranto in merito al rinvenimento da parte di alcuni residenti, il 1° luglio scorso, delle carcasse di treall’ interno del consorzio turistico Riva dei Tessali, il cui decesso, si sospetta, sia avvenuto per. I predetti meticci, pur essendo randagi, da tempo erano stati adottati e venivano accuditi amorevolmente da alcuni cittadini della zona. In seguito alla segnalazione del rinvenimento, sono intervenuti idella Stazione Temporanea di, unitamente a personale veterinario della ASL di Taranto che, al fine di risalire alla causa del decesso, ...

NoiNotizie : Castellaneta Marina (#Taranto): tre cani morti, ipotesi di avvelenamento. Indagine dei @_Carabinieri_… - lillidamicis : Continuano senza sosta gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta e del Gruppo Forestale di T… -

