Castellana Grotte | la nuova giunta comunale Assessori nominati dal sindaco neoeletto

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: A poco più di una settimana dal turno di ballottaggio che ha decretato la vittoria di "Castellana rinasce", il neo sindaco Domi Ciliberti ha varato la nuova giunta che lo affiancherà nell'amministrazione della città nei prossimi anni. I nomi sono stati ufficializzati questo pomeriggio con una delibera di giunta. Il sindaco Ciliberti manterrà per sé le deleghe al Turismo, Cultura, Manutenzione, Personale, Patrimonio. A Elsa Stanisci, nominata Vicesindaco, sono state attribuite le deleghe all'Urbanistica, Pianificazione assetto del territorio, Innovazione tecnologica, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Fabio Caputo sarà Assessore ai Lavori pubblici, Sport, ...

