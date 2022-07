Caso Ilaria Alpi, bomba sotto il sedile uccide somalo assolto dopo 16 anni: è giallo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un'... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unaildell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, ilcondannato e poiper l'omicidio die Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un'...

