Casinalbo | quattro italiani fra i migliori otto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Giovanni Oradini, Filippo Speziali, Francesco Forti e Gabriele Piraino hanno staccato il biglietto per i quarti di finale del "Memorial Fontana", ITF maschile da 25mila dollari di montepremi disputato sui campi in terra rossa della città emiliana

