Caro Conte, perché tanta ammuina? Il commento di Reina (Di mercoledì 6 luglio 2022) Facite ammuina, si potrebbe racchiudere in queste due parole del vernacolo napoletano tutta la commedia che vede protagonisti Conte, Grillo, De Masi e narrata in modo approssimativo da Travaglio, Gruber, Padellaro, Scanzi. La politica, che è un’arte nobile e libera, non può essere ridotta a una comune bagattella di provincia. Giuseppe Conte, forse essendo un prestato alla politica, ignora che esistono regole non scritte che prevedono limiti e Contenuti. Il suo agire, seguendo il sentiero confuso del sì, no, non lo so, non rende un buon servizio all’opera del governo Draghi, all’impegno dei parlamentari della sua formazione, alla chiarezza della linea politica del suo movimento, a sé stesso. È scontata ormai l’idea che l’“avvocato del popolo” non abbia una visione politica adeguata, conforme ai fatti. Egli più si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Facite, si potrebbe racchiudere in queste due parole del vernacolo napoletano tutta la commedia che vede protagonisti, Grillo, De Masi e narrata in modo approssimativo da Travaglio, Gruber, Padellaro, Scanzi. La politica, che è un’arte nobile e libera, non può essere ridotta a una comune bagattella di provincia. Giuseppe, forse essendo un prestato alla politica, ignora che esistono regole non scritte che prevedono limiti enuti. Il suo agire, seguendo il sentiero confuso del sì, no, non lo so, non rende un buon servizio all’opera del governo Draghi, all’impegno dei parlamentari della sua formazione, alla chiarezza della linea politica del suo movimento, a sé stesso. È scontata ormai l’idea che l’“avvocato del popolo” non abbia una visione politica adeguata, conforme ai fatti. Egli più si ...

Pubblicità

Bierbrauer53 : RT @lacordacura: #Conte prospetta al SOMMO #Draghi una serie di punti inderogabili #Draghi prende tempo per valutare le proposte, orientati… - AnnaAlisa12 : RT @lacordacura: #Conte prospetta al SOMMO #Draghi una serie di punti inderogabili #Draghi prende tempo per valutare le proposte, orientati… - lacordacura : #Conte prospetta al SOMMO #Draghi una serie di punti inderogabili #Draghi prende tempo per valutare le proposte, or… - Aio_Ben : RT @BrunaSartori20: @drewviola @GiuseppeConteIT E no caro signore dell’1,5%, il presidentessa Conte ha esposto le sue richieste. Se Draghi… - BrunaSartori20 : @drewviola @GiuseppeConteIT E no caro signore dell’1,5%, il presidentessa Conte ha esposto le sue richieste. Se Dra… -