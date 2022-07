Carmen Di Pietro | appello a Maria De Filippi | cosa le ha chiesto

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Di, dopo la fortunata partecipazione all’Isola dei Famosi, ha deciso di fare unDele haDiha fatto parte del cast della 16esima edizione dell’Isola dei famosi, reality che ha visto come vincitore Nicolas Vaporidis. Non era la prima volta che la showgirl sbarcava in Honduras, in passato infatti aveva già partecipato al reality.Di(Screenshot da Instagram)L’ex naufraga si è fatta non poco apprezzare sull’Isola, il suo è stato infatti un percorso molto seguito che l’ha portata in finale classificandosi terza finalista della 16esima edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. All’Isola dei ...