Carlos Santana crolla sul palco durante un concerto | “Pregate per lui”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura per. Ieri sera il chitarrista messicano, che compirà 75 anni tra qualche settimana, ha accusato un malore Perizona Magazine.

Paura per. Il leggendario chitarrista statunitense è svenuto sul palco durante un concerto all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Soccorso dal personale medico, il 74enne musicista è stato ...Panico in Michigan., leggenda della chitarra, è svenuto sul palco durante un concerto all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Il 74enne, inizialmente seduto, è crollato ed è stato soccorso prima dalla ...Carlos Santana, leggendario chitarrista messicano, ha accusato un malore sul palco ed è svenuto durante un concerto: ecco come sta adesso.“Il chitarrista messicano Carlos Santana è crollato sul palco durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan ...