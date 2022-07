Carceri, presentato il libro di Romano: “Diminuiscono i reati, aumentano i detenuti. Qualcosa non va” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presso il San Felice l’avvocato Luigi Romano ha presentato il libro “La Settimana Santa” – Potere e violenza nelle Carceri italiane”. Si è trattato di un appuntamento di grande importanza organizzato dall’ Ordine degli Avvocati di Benevento per sostenere il dibattito sul tema urgente del sovraffollamento delle strutture carcerarie. La presentazione è stata impreziosita dalle Letture a cura di Daniela Stranges. Romano nel suo libro intercetta diverse causalità alla base dell’eccesso di cittadinanza dei luoghi di detenzione e pone alcune contromisure, a partire dalla depenalizzazione dei reati minori, che fu anche la battaglia radicale di Marco Pannella. L’autore crede che il cambiamento debba avvenire attraverso la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presso il San Felice l’avvocato Luigihail“La Settimana Santa” – Potere e violenza nelleitaliane”. Si è trattato di un appuntamento di grande importanza organizzato dall’ Ordine degli Avvocati di Benevento per sostenere il dibattito sul tema urgente del sovraffollamento delle strutture carcerarie. La presentazione è stata impreziosita dalle Letture a cura di Daniela Stranges.nel suointercetta diverse causalità alla base dell’eccesso di cittadinanza dei luoghi di detenzione e pone alcune contromisure, a partire dalla depenalizzazione deiminori, che fu anche la battaglia radicale di Marco Pannella. L’autore crede che il cambiamento debba avvenire attraverso la ...

