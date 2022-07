Caponata di melanzane alla siciliana | la vera ricetta | porta la Sicilia in tavola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Laè un piatto tipico della grande tradizione. Di solito si gusta rigorosamente freddo ed è adatto anche alle esigenze dei vegani. È un piatto che si prepara in poco più di un’ora e la cui cottura richiede all’incirca un’ora e un quarto. Lache te ne diamo qui sotto è intesa per sette persone e come difficoltà si può classificare come piuttosto facile, a meno che tu proprio non abbia mai messo piede in una cucina.di. Gli ingredienti Questi gli ingredienti necessari: olio extravergine di oliva q.b.; tregrandi fatte a dadini; due scalogni lunghi tritati; quattro pomodori tritati; due cucchiaini di capperi; quattro coste di sedano; 50 millilitri di ...