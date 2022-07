Canto XVIII del Paradiso | gli spiriti della croce | il cielo di Giove e l’invettiva contro la Chiesta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) È il 13 aprile del 1300, il mercoledì dopo Pasqua e siamo ancora neldi Marte, quintoe secondo dei cieli superiori. Ildelsi apre con Cacciaguida, l’avo di Dante già incontrato nei tre canti precedenti. È un momento di silenzio. Mentre il beato “gode”propria visione di Dio, il sommo poeta riflette sulla profezia d’esilio. Quest’ultima, già ascoltata nell’Inferno e nel Purgatorio gli è stata infatti confermata nelprecedente. In quel momento il silenzio viene spezzato dalle dolci parole di Beatrice. L’amata invita Dante a pensare ad altro e afferma che Dio allevia ogni offesa subita. In questa prima parte ritroviamo subito un tema centrale deldantesco, la memoria. Alle parole di Beatrice il ...

Woood_y : L'amor risveglia l'anima ad agire. (Purgatorio, Canto XVIII)

