Canovi: ''Dybala ed altri svincolati ancora liberi? Ecco il perchè....'' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Canovi: ''Dybala? Quanti giocatori bravi sono svincolati e ancora liberi? È la dimostrazione di quello che è la crisi attuale'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Dario Canovi, agente. Queste le sue parole "La crisi ha colpito anche la Premier League. L'operazione di De Ligt negli scorsi anni si sarebbe chiusa in pochissimo tempo. Koulibaly alla Juve? Sono un suo ammiratore, Koulibaly lo prenderei sempre perché secondo me è uno dei centrali più forti al mondo. Tra Koulibaly e De Ligt scelgo Koulibaly. Anche se il secondo ha qualche anno in meno, il primo ha classe e ha tutto ciò che serve per essere il cardine della difesa. L'altro giorno ho detto che ormai non ci sono più i tifosi presidenti. Una volta i presidenti facevano di tutto, ...

