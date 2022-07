Cancel culture | attenzione al filoamericanismo esasperato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ciclicamente torna alla ribalta il tema della “” – un’ideona che non definirei né un pensiero né una filosofia – nel suo significato affermatosi nel 2017 negli Usa e presto fatto nostro per una sorta di moda e. E così in esso sono incorsi diversi personaggi ed intellettuali, tra cui Tomaso Montanari che plaude all’iniziativa di un insegnante di Pistoia di cambiare il nome della sua scuola, intitolata ad Amedeo di Savoia. Secondo la Treccani, laè “Atteggiamento di colpevolizzazione, di solito espresso tramite i social media, nei confronti di personaggi pubblici o aziende che avrebbero detto o fatto qualche cosa di offensivo o politicamente scorretto e ai quali vengono pertanto tolti sostegno e gradimento”. Posso ancora capire gli ...